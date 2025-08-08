КотировкиРазделы
NTRA: Natera Inc

175.01 USD 2.85 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTRA за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.57, а максимальная — 175.36.

Следите за динамикой Natera Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
171.57 175.36
Годовой диапазон
117.27 183.01
Предыдущее закрытие
172.16
Open
173.00
Bid
175.01
Ask
175.31
Low
171.57
High
175.36
Объем
1.627 K
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
5.39%
6-месячное изменение
24.12%
Годовое изменение
38.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.