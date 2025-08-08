Валюты / NTRA
NTRA: Natera Inc
175.01 USD 2.85 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTRA за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.57, а максимальная — 175.36.
Следите за динамикой Natera Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NTRA
- TD Cowen повысил целевую цену акций Neogenomics до $12 на фоне новых продуктов
- Natera, Inc. (NTRA) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Natera at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth in Healthcare
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Natera: A Buy As Positive Growth And Cashflow Outweigh Unprofitability
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- Natera Shares Rise on the Launch of AI Platform for Precision Oncology
- Natera stock rises on positive bladder cancer trial results, UBS reiterates Buy
- Natera’s bladder cancer test shows survival benefits in phase III trial
- The Play On CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Cathie Wood Buys Archer Aviation (ACHR) and Pony AI Stocks, Sells Kratos Defense - TipRanks.com
- Natera director Sheena Jonathan sells $958k in NTRA stock
- Cathie Wood’s ARK buys Archer Aviation, sells Kratos Defense stock
- Natera at Canaccord Conference: Growth and Innovation in Focus
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla, Palantir, Alphabet Surge as AI Buzz Lifts Tech Giants
- Natera Stock (NTRA) Soars 14% on Strong Financial Results - TipRanks.com
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Natera stock price target raised to $255 from $251 at RBC Capital
Дневной диапазон
171.57 175.36
Годовой диапазон
117.27 183.01
- Предыдущее закрытие
- 172.16
- Open
- 173.00
- Bid
- 175.01
- Ask
- 175.31
- Low
- 171.57
- High
- 175.36
- Объем
- 1.627 K
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 5.39%
- 6-месячное изменение
- 24.12%
- Годовое изменение
- 38.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.