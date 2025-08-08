Valute / NTRA
NTRA: Natera Inc
181.11 USD 1.25 (0.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTRA ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 178.46 e ad un massimo di 181.85.
Segui le dinamiche di Natera Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRA News
Intervallo Giornaliero
178.46 181.85
Intervallo Annuale
117.27 183.01
- Chiusura Precedente
- 179.86
- Apertura
- 180.00
- Bid
- 181.11
- Ask
- 181.41
- Minimo
- 178.46
- Massimo
- 181.85
- Volume
- 1.734 K
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 9.06%
- Variazione Semestrale
- 28.45%
- Variazione Annuale
- 42.97%
20 settembre, sabato