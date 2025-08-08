KurseKategorien
NTRA: Natera Inc

179.86 USD 4.43 (2.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTRA hat sich für heute um 2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 175.96 bis zu einem Hoch von 180.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Natera Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
175.96 180.60
Jahresspanne
117.27 183.01
Vorheriger Schlusskurs
175.43
Eröffnung
177.10
Bid
179.86
Ask
180.16
Tief
175.96
Hoch
180.60
Volumen
1.752 K
Tagesänderung
2.53%
Monatsänderung
8.31%
6-Monatsänderung
27.56%
Jahresänderung
41.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K