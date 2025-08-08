Währungen / NTRA
NTRA: Natera Inc
179.86 USD 4.43 (2.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTRA hat sich für heute um 2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 175.96 bis zu einem Hoch von 180.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Natera Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
175.96 180.60
Jahresspanne
117.27 183.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 175.43
- Eröffnung
- 177.10
- Bid
- 179.86
- Ask
- 180.16
- Tief
- 175.96
- Hoch
- 180.60
- Volumen
- 1.752 K
- Tagesänderung
- 2.53%
- Monatsänderung
- 8.31%
- 6-Monatsänderung
- 27.56%
- Jahresänderung
- 41.98%
