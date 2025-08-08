通貨 / NTRA
NTRA: Natera Inc
179.86 USD 4.43 (2.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTRAの今日の為替レートは、2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり175.96の安値と180.60の高値で取引されました。
Natera Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRA News
1日のレンジ
175.96 180.60
1年のレンジ
117.27 183.01
- 以前の終値
- 175.43
- 始値
- 177.10
- 買値
- 179.86
- 買値
- 180.16
- 安値
- 175.96
- 高値
- 180.60
- 出来高
- 1.752 K
- 1日の変化
- 2.53%
- 1ヶ月の変化
- 8.31%
- 6ヶ月の変化
- 27.56%
- 1年の変化
- 41.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K