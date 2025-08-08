クォートセクション
通貨 / NTRA
NTRA: Natera Inc

179.86 USD 4.43 (2.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTRAの今日の為替レートは、2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり175.96の安値と180.60の高値で取引されました。

Natera Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTRA News

1日のレンジ
175.96 180.60
1年のレンジ
117.27 183.01
以前の終値
175.43
始値
177.10
買値
179.86
買値
180.16
安値
175.96
高値
180.60
出来高
1.752 K
1日の変化
2.53%
1ヶ月の変化
8.31%
6ヶ月の変化
27.56%
1年の変化
41.98%
