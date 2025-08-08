Dövizler / NTRA
NTRA: Natera Inc
181.11 USD 1.25 (0.69%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTRA fiyatı bugün 0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 178.46 ve Yüksek fiyatı olarak 181.85 aralığında işlem gördü.
Natera Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
178.46 181.85
Yıllık aralık
117.27 183.01
- Önceki kapanış
- 179.86
- Açılış
- 180.00
- Satış
- 181.11
- Alış
- 181.41
- Düşük
- 178.46
- Yüksek
- 181.85
- Hacim
- 1.734 K
- Günlük değişim
- 0.69%
- Aylık değişim
- 9.06%
- 6 aylık değişim
- 28.45%
- Yıllık değişim
- 42.97%
21 Eylül, Pazar