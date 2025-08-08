FiyatlarBölümler
Dövizler / NTRA
Geri dön - Hisse senetleri

NTRA: Natera Inc

181.11 USD 1.25 (0.69%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NTRA fiyatı bugün 0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 178.46 ve Yüksek fiyatı olarak 181.85 aralığında işlem gördü.

Natera Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTRA haberleri

Günlük aralık
178.46 181.85
Yıllık aralık
117.27 183.01
Önceki kapanış
179.86
Açılış
180.00
Satış
181.11
Alış
181.41
Düşük
178.46
Yüksek
181.85
Hacim
1.734 K
Günlük değişim
0.69%
Aylık değişim
9.06%
6 aylık değişim
28.45%
Yıllık değişim
42.97%
21 Eylül, Pazar