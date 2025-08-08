Devises / NTRA
NTRA: Natera Inc
181.11 USD 1.25 (0.69%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTRA a changé de 0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 178.46 et à un maximum de 181.85.
Suivez la dynamique Natera Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NTRA Nouvelles
Range quotidien
178.46 181.85
Range Annuel
117.27 183.01
- Clôture Précédente
- 179.86
- Ouverture
- 180.00
- Bid
- 181.11
- Ask
- 181.41
- Plus Bas
- 178.46
- Plus Haut
- 181.85
- Volume
- 1.734 K
- Changement quotidien
- 0.69%
- Changement Mensuel
- 9.06%
- Changement à 6 Mois
- 28.45%
- Changement Annuel
- 42.97%
20 septembre, samedi