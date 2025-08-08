CotizacionesSecciones
Divisas / NTRA
Volver a Acciones

NTRA: Natera Inc

175.43 USD 0.42 (0.24%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NTRA de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 173.77, mientras que el máximo ha alcanzado 177.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Natera Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTRA News

Rango diario
173.77 177.49
Rango anual
117.27 183.01
Cierres anteriores
175.01
Open
176.18
Bid
175.43
Ask
175.73
Low
173.77
High
177.49
Volumen
588
Cambio diario
0.24%
Cambio mensual
5.64%
Cambio a 6 meses
24.42%
Cambio anual
38.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B