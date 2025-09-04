Moedas / NG
NG: Novagold Resources Inc
7.08 USD 0.03 (0.43%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NG para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.90 e o mais alto foi 7.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Novagold Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NG Notícias
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- Sempra declara dividendo trimestral e planeja resgatar ações preferenciais
- Ações da Novagold Resources atingem máxima de 52 semanas a US$ 7,33
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- New Fortress Energy fecha acordo de fornecimento de GNL por 7 anos com Porto Rico
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- Diretor da Sempra, Sagara, vende ações no valor de US$ 2,43 milhões
- NextDecade rebaixada pela TD Cowen devido a maiores necessidades de capital
- Mizuho eleva CNX e rebaixa Talos e CVR Energy ao favorecer ações de gás
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- UBS reduz previsões de preços para o gás natural
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 6.96 USD
- ExxonMobil anticipates EU to sign long-term US gas deals - report
- Is renewables’ role in power-hungry data centers overstated?
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
Faixa diária
6.90 7.12
Faixa anual
2.26 7.35
- Fechamento anterior
- 7.05
- Open
- 7.12
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.90
- High
- 7.12
- Volume
- 1.184 K
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- 1.87%
- Mudança de 6 meses
- 138.38%
- Mudança anual
- 69.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh