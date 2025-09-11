Devises / NG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NG: Novagold Resources Inc
7.52 USD 0.26 (3.58%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NG a changé de 3.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.28 et à un maximum de 7.55.
Suivez la dynamique Novagold Resources Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NG Nouvelles
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- L’action de Novagold Resources atteint un plus haut de 52 semaines à 7,33 USD
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- Le titre de New Fortress Energy s’envole après un accord d’approvisionnement en gaz à Porto Rico
- New Fortress Energy conclut un accord d’approvisionnement en GNL de 7 ans avec Porto Rico
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- NextDecade dégradé par TD Cowen en raison de besoins accrus en capitaux propres
- Mizuho relève CNX et abaisse Talos et CVR Energy, privilégiant les valeurs gazières
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- La poursuite des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Europe avec la Russie soulève des questions sur l’efficacité des sanctions
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- UBS revoit à la baisse ses prévisions pour les prix du gaz naturel
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
Range quotidien
7.28 7.55
Range Annuel
2.26 7.55
- Clôture Précédente
- 7.26
- Ouverture
- 7.31
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Plus Bas
- 7.28
- Plus Haut
- 7.55
- Volume
- 4.987 K
- Changement quotidien
- 3.58%
- Changement Mensuel
- 8.20%
- Changement à 6 Mois
- 153.20%
- Changement Annuel
- 79.90%
20 septembre, samedi