Валюты / NG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NG: Novagold Resources Inc
7.14 USD 0.15 (2.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NG за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.10, а максимальная — 7.31.
Следите за динамикой Novagold Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NG
- Канадский энергетический регулятор одобрил соглашение по трубопроводу Alliance
- Акции Evolution Petroleum выросли после превышения ожиданий по прибыли
- New Fortress Energy заключает 7-летний контракт на поставку СПГ с Пуэрто-Рико
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- TD Cowen понизил рейтинг NextDecade из-за высоких потребностей в капитале
- Mizuho повышает CNX, понижает Talos и CVR, предпочитая газовые акции
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- Запасы газа в хранилищах Европы к зиме превысили 80%
- UBS подтверждает рейтинг "покупать" для акций Kinder Morgan с целевой ценой $38
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- UBS снижает прогнозы цен на природный газ
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 6.96 USD
- ExxonMobil anticipates EU to sign long-term US gas deals - report
- Is renewables’ role in power-hungry data centers overstated?
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- Enbridge to go ahead with Algonquin gas transmission pipeline expansion project
Дневной диапазон
7.10 7.31
Годовой диапазон
2.26 7.32
- Предыдущее закрытие
- 7.29
- Open
- 7.30
- Bid
- 7.14
- Ask
- 7.44
- Low
- 7.10
- High
- 7.31
- Объем
- 5.047 K
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 140.40%
- Годовое изменение
- 70.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.