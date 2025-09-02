КотировкиРазделы
NG
NG: Novagold Resources Inc

7.14 USD 0.15 (2.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NG за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.10, а максимальная — 7.31.

Следите за динамикой Novagold Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
7.10 7.31
Годовой диапазон
2.26 7.32
Предыдущее закрытие
7.29
Open
7.30
Bid
7.14
Ask
7.44
Low
7.10
High
7.31
Объем
5.047 K
Дневное изменение
-2.06%
Месячное изменение
2.73%
6-месячное изменение
140.40%
Годовое изменение
70.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.