NG: Novagold Resources Inc
7.05 USD 0.09 (1.26%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NG de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.95, mientras que el máximo ha alcanzado 7.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Novagold Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NG News
- Sempra declara dividendo trimestral y planea rescatar acciones preferentes
- Las acciones de Novagold Resources alcanzan un máximo de 52 semanas a 7,33 dólares
- Acciones de Novagold Resources alcanzan un máximo de 52 semanas a 7.33 USD
- New Fortress Energy asegura contrato de suministro de GNL por 7 años con Puerto Rico
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Las tasas de declive en campos de petróleo y gas se aceleran, requiriendo más inversión - AIE
- TD Cowen rebaja a NextDecade por mayores necesidades de capital y riesgo en precios del gas
- TD Cowen degrada a NextDecade por mayor necesidad de capital y riesgo en precios
- Mizuho sube calificación de CNX y recorta Talos y CVR Energy, favoreciendo acciones de gas
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- UBS reitera calificación de compra para acciones de Kinder Morgan con precio objetivo de 38 dólares
- UBS reitera calificación de compra para Kinder Morgan con precio objetivo de $38
- UBS reduce pronósticos de precios del gas natural
- Stifel reitera la calificación de compra para Williams Companies por crecimiento del gas natural
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
- España compró el 38 % del gas importado en agosto de Estados Unidos y un 7,8 % de Rusia
Rango diario
6.95 7.35
Rango anual
2.26 7.35
- Cierres anteriores
- 7.14
- Open
- 6.95
- Bid
- 7.05
- Ask
- 7.35
- Low
- 6.95
- High
- 7.35
- Volumen
- 4.512 K
- Cambio diario
- -1.26%
- Cambio mensual
- 1.44%
- Cambio a 6 meses
- 137.37%
- Cambio anual
- 68.66%
