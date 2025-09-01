货币 / NG
NG: Novagold Resources Inc
7.14 USD 0.15 (2.06%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NG汇率已更改-2.06%。当日，交易品种以低点7.10和高点7.31进行交易。
关注Novagold Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NG新闻
日范围
7.10 7.31
年范围
2.26 7.32
- 前一天收盘价
- 7.29
- 开盘价
- 7.30
- 卖价
- 7.14
- 买价
- 7.44
- 最低价
- 7.10
- 最高价
- 7.31
- 交易量
- 5.047 K
- 日变化
- -2.06%
- 月变化
- 2.73%
- 6个月变化
- 140.40%
- 年变化
- 70.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值