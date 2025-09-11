통화 / NG
NG: Novagold Resources Inc
7.52 USD 0.26 (3.58%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NG 환율이 오늘 3.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.28이고 고가는 7.55이었습니다.
Novagold Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NG News
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- NovaGold Resources, 52주 신고가 기록: 7.33 USD
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- 푸에르토리코 가스 공급 계약 체결 후 New Fortress Energy 주가 급등
- Evolution Petroleum, 예상 뛰어넘는 실적 발표 후 주가 상승
- 뉴 포트리스 에너지, 푸에르토리코와 7년 LNG 공급 계약 체결
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- 석유·가스전 감소율 가속화, 더 많은 투자 필요 - IEA
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- 엑슨모빌(XOM.N) 천연가스 성장 구조적 수혜 기업
- 미즈호, 천연가스 선호하며 CNX 등급 상향, Talos 및 CVR Energy 등급 하향
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
일일 변동 비율
7.28 7.55
년간 변동
2.26 7.55
- 이전 종가
- 7.26
- 시가
- 7.31
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- 저가
- 7.28
- 고가
- 7.55
- 볼륨
- 4.987 K
- 일일 변동
- 3.58%
- 월 변동
- 8.20%
- 6개월 변동
- 153.20%
- 년간 변동율
- 79.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K