NG: Novagold Resources Inc

7.52 USD 0.26 (3.58%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NG ha avuto una variazione del 3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.28 e ad un massimo di 7.55.

Segui le dinamiche di Novagold Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.28 7.55
Intervallo Annuale
2.26 7.55
Chiusura Precedente
7.26
Apertura
7.31
Bid
7.52
Ask
7.82
Minimo
7.28
Massimo
7.55
Volume
4.987 K
Variazione giornaliera
3.58%
Variazione Mensile
8.20%
Variazione Semestrale
153.20%
Variazione Annuale
79.90%
