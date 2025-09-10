Währungen / NG
NG: Novagold Resources Inc
7.26 USD 0.21 (2.98%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NG hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.90 bis zu einem Hoch von 7.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Novagold Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NG News
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- Aktie von Novagold Resources erreicht 52-Wochen-Hoch bei 7,33 USD
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- Gas-Deal mit Puerto Rico beflügelt Aktie von New Fortress Energy
- New Fortress Energy sichert sich 7-jährigen LNG-Liefervertrag mit Puerto Rico
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
- NovaGold-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 6,96 USD
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 6.96 USD
Tagesspanne
6.90 7.27
Jahresspanne
2.26 7.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.05
- Eröffnung
- 7.12
- Bid
- 7.26
- Ask
- 7.56
- Tief
- 6.90
- Hoch
- 7.27
- Volumen
- 3.678 K
- Tagesänderung
- 2.98%
- Monatsänderung
- 4.46%
- 6-Monatsänderung
- 144.44%
- Jahresänderung
- 73.68%
