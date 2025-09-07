通貨 / NG
NG: Novagold Resources Inc
7.26 USD 0.21 (2.98%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NGの今日の為替レートは、2.98%変化しました。日中、通貨は1あたり6.90の安値と7.27の高値で取引されました。
Novagold Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NG News
- BMOキャピタル、ウィリアムズ・カンパニーズ株を「アウトパフォーム」で新規カバー開始
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- ノバゴールド・リソーシズの株価が52週間高値の7.33ドルに到達
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- ニューフォートレス・エナジー株、プエルトリコのガス供給契約で急騰
- ニューフォートレス・エナジー、プエルトリコと7年間のLNG供給契約を締結
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- TD CowenがNextDecadeを「買い」から「保持」に格下げ、株価目標を引き下げ
- みずほ、CNXをアップグレード、TalosとCVR Energyを引き下げ、ガス株を選好
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Consumer sentiment, WASDE report among key economic events due Friday
- NovaGold Resources Inc. (NG:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSX:NG:CA)
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 6.96 USD
- ExxonMobil anticipates EU to sign long-term US gas deals - report
- Is renewables’ role in power-hungry data centers overstated?
1日のレンジ
6.90 7.27
1年のレンジ
2.26 7.35
- 以前の終値
- 7.05
- 始値
- 7.12
- 買値
- 7.26
- 買値
- 7.56
- 安値
- 6.90
- 高値
- 7.27
- 出来高
- 3.678 K
- 1日の変化
- 2.98%
- 1ヶ月の変化
- 4.46%
- 6ヶ月の変化
- 144.44%
- 1年の変化
- 73.68%
