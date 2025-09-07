クォートセクション
通貨 / NG
NG: Novagold Resources Inc

7.26 USD 0.21 (2.98%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NGの今日の為替レートは、2.98%変化しました。日中、通貨は1あたり6.90の安値と7.27の高値で取引されました。

Novagold Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.90 7.27
1年のレンジ
2.26 7.35
以前の終値
7.05
始値
7.12
買値
7.26
買値
7.56
安値
6.90
高値
7.27
出来高
3.678 K
1日の変化
2.98%
1ヶ月の変化
4.46%
6ヶ月の変化
144.44%
1年の変化
73.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K