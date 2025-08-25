Moedas / MNKD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MNKD: MannKind Corporation
5.51 USD 0.12 (2.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNKD para hoje mudou para 2.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.40 e o mais alto foi 5.57.
Veja a dinâmica do par de moedas MannKind Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNKD Notícias
- Diretor de pessoas da MannKind (MNKD) vende US$ 250.980 em ações
- MannKind (MNKD) chief people officer sells $250,980 in stock
- MannKind Corporation (MNKD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Why Is Denali Therapeutics (DNLI) Up 16.2% Since Last Earnings Report?
- United Therapeutics stock price target raised to $525 by Cantor Fitzgerald
- MannKind at H.C. Wainwright: Focus on Pipeline Progress
- MannKind Corporation (MNKD) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- United Therapeutics stock price target raised to $500 from $400 at H.C. Wainwright
- United Therapeutics president Benkowitz sells $9.3m in shares
- United Therapeutics stock price target raised to $560 from $415 at UBS
- MannKind at Wells Fargo Conference: Strategic Diversification Unveiled
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- United Therapeutics stock jumps as Jefferies raises price target on IPF study
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- MannKind expands collaboration with United Therapeutics, receives $5 million upfront
- New Strong Sell Stocks for August 27th
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
- MannKind, Backed By Blackstone, Expands Cardiorenal Focus With $360 Million Deal - MannKind (NASDAQ:MNKD), scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)
- MannKind Corporation (MNKD) Mergers and Acquisition Call Transcript
Faixa diária
5.40 5.57
Faixa anual
3.51 7.62
- Fechamento anterior
- 5.39
- Open
- 5.44
- Bid
- 5.51
- Ask
- 5.81
- Low
- 5.40
- High
- 5.57
- Volume
- 1.593 K
- Mudança diária
- 2.23%
- Mudança mensal
- -9.08%
- Mudança de 6 meses
- 9.33%
- Mudança anual
- -12.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh