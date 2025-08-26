Divisas / MNKD
MNKD: MannKind Corporation
5.39 USD 0.02 (0.37%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNKD de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.38, mientras que el máximo ha alcanzado 5.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MannKind Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MNKD News
- Directivo de MannKind (MNKD) vende acciones por 250.980 dólares
- MannKind Corporation (MNKD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Why Is Denali Therapeutics (DNLI) Up 16.2% Since Last Earnings Report?
- United Therapeutics stock price target raised to $525 by Cantor Fitzgerald
- MannKind at H.C. Wainwright: Focus on Pipeline Progress
- MannKind Corporation (MNKD) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Transcript
- United Therapeutics stock price target raised to $500 from $400 at H.C. Wainwright
- United Therapeutics president Benkowitz sells $9.3m in shares
- United Therapeutics stock price target raised to $560 from $415 at UBS
- MannKind at Wells Fargo Conference: Strategic Diversification Unveiled
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- United Therapeutics stock jumps as Jefferies raises price target on IPF study
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- MannKind to acquire scPharmaceuticals stock in $303 million deal, H.C. Wainwright downgrades
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- MannKind expands collaboration with United Therapeutics, receives $5 million upfront
- New Strong Sell Stocks for August 27th
- MannKind stock price target raised to $8 by RBC on scPharmaceuticals deal
Rango diario
5.38 5.54
Rango anual
3.51 7.62
- Cierres anteriores
- 5.37
- Open
- 5.38
- Bid
- 5.39
- Ask
- 5.69
- Low
- 5.38
- High
- 5.54
- Volumen
- 4.369 K
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- -11.06%
- Cambio a 6 meses
- 6.94%
- Cambio anual
- -14.17%
