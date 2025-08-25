通貨 / MNKD
MNKD: MannKind Corporation
5.61 USD 0.22 (4.08%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNKDの今日の為替レートは、4.08%変化しました。日中、通貨は1あたり5.40の安値と5.62の高値で取引されました。
MannKind Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.40 5.62
1年のレンジ
3.51 7.62
- 以前の終値
- 5.39
- 始値
- 5.44
- 買値
- 5.61
- 買値
- 5.91
- 安値
- 5.40
- 高値
- 5.62
- 出来高
- 5.110 K
- 1日の変化
- 4.08%
- 1ヶ月の変化
- -7.43%
- 6ヶ月の変化
- 11.31%
- 1年の変化
- -10.67%
