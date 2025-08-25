Valute / MNKD
MNKD: MannKind Corporation
5.43 USD 0.18 (3.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNKD ha avuto una variazione del -3.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.42 e ad un massimo di 5.62.
Segui le dinamiche di MannKind Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.42 5.62
Intervallo Annuale
3.51 7.62
- Chiusura Precedente
- 5.61
- Apertura
- 5.62
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- Minimo
- 5.42
- Massimo
- 5.62
- Volume
- 3.775 K
- Variazione giornaliera
- -3.21%
- Variazione Mensile
- -10.40%
- Variazione Semestrale
- 7.74%
- Variazione Annuale
- -13.54%
