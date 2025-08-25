QuotazioniSezioni
Valute / MNKD
Tornare a Azioni

MNKD: MannKind Corporation

5.43 USD 0.18 (3.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNKD ha avuto una variazione del -3.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.42 e ad un massimo di 5.62.

Segui le dinamiche di MannKind Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNKD News

Intervallo Giornaliero
5.42 5.62
Intervallo Annuale
3.51 7.62
Chiusura Precedente
5.61
Apertura
5.62
Bid
5.43
Ask
5.73
Minimo
5.42
Massimo
5.62
Volume
3.775 K
Variazione giornaliera
-3.21%
Variazione Mensile
-10.40%
Variazione Semestrale
7.74%
Variazione Annuale
-13.54%
20 settembre, sabato