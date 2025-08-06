Валюты / MNKD
MNKD: MannKind Corporation
5.37 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNKD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.25, а максимальная — 5.40.
Следите за динамикой MannKind Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.25 5.40
Годовой диапазон
3.51 7.62
- Предыдущее закрытие
- 5.38
- Open
- 5.34
- Bid
- 5.37
- Ask
- 5.67
- Low
- 5.25
- High
- 5.40
- Объем
- 3.956 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -11.39%
- 6-месячное изменение
- 6.55%
- Годовое изменение
- -14.49%
