MNKD: MannKind Corporation

5.61 USD 0.22 (4.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNKD hat sich für heute um 4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.40 bis zu einem Hoch von 5.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die MannKind Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.40 5.62
Jahresspanne
3.51 7.62
Vorheriger Schlusskurs
5.39
Eröffnung
5.44
Bid
5.61
Ask
5.91
Tief
5.40
Hoch
5.62
Volumen
5.110 K
Tagesänderung
4.08%
Monatsänderung
-7.43%
6-Monatsänderung
11.31%
Jahresänderung
-10.67%
