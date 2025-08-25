Währungen / MNKD
MNKD: MannKind Corporation
5.61 USD 0.22 (4.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNKD hat sich für heute um 4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.40 bis zu einem Hoch von 5.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die MannKind Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.40 5.62
Jahresspanne
3.51 7.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.39
- Eröffnung
- 5.44
- Bid
- 5.61
- Ask
- 5.91
- Tief
- 5.40
- Hoch
- 5.62
- Volumen
- 5.110 K
- Tagesänderung
- 4.08%
- Monatsänderung
- -7.43%
- 6-Monatsänderung
- 11.31%
- Jahresänderung
- -10.67%
