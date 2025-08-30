Moedas / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
39.43 USD 2.14 (5.74%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MLYS para hoje mudou para 5.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.77 e o mais alto foi 39.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Mineralys Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MLYS Notícias
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 39.23 USD
- Mineralys Therapeutics chief medical officer sells $409k in shares
- It's a Small World: 3 Stocks Leading the Sudden Rebound in Small Caps
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 37.42 USD
- What Makes Mineralys Therapeutics, Inc. (MLYS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ra Capital Healthcare Fund buys Mineralys Therapeutics shares for $30m
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Mineralys stock, citing lorundrostat potential
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Mineralys reports positive subgroup data for hypertension drug
- Mineralys Therapeutics closes $287.5 million public offering
- Mineralys: Soaring As Rival's Hypertension Data Falls Short - Buy The Next Dip (MLYS)
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Jefferies raises Mineralys Therapeutics stock price target to $26 from $15
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Mineralys Therapeutics launches $175 million public stock offering
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 22.0 USD
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/2/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- AstraZeneca's $80 Billion Ambition Just Got A Big Infusion With New Hypertension Results
Faixa diária
36.77 39.50
Faixa anual
8.24 39.64
- Fechamento anterior
- 37.29
- Open
- 37.42
- Bid
- 39.43
- Ask
- 39.73
- Low
- 36.77
- High
- 39.50
- Volume
- 1.133 K
- Mudança diária
- 5.74%
- Mudança mensal
- 74.08%
- Mudança de 6 meses
- 129.64%
- Mudança anual
- 233.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh