MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
39.87 USD 2.58 (6.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLYS hat sich für heute um 6.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.77 bis zu einem Hoch von 40.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mineralys Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.77 40.33
Jahresspanne
8.24 40.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.29
- Eröffnung
- 37.42
- Bid
- 39.87
- Ask
- 40.17
- Tief
- 36.77
- Hoch
- 40.33
- Volumen
- 4.686 K
- Tagesänderung
- 6.92%
- Monatsänderung
- 76.03%
- 6-Monatsänderung
- 132.21%
- Jahresänderung
- 237.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K