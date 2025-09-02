KurseKategorien
Währungen / MLYS
Zurück zum Aktien

MLYS: Mineralys Therapeutics Inc

39.87 USD 2.58 (6.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLYS hat sich für heute um 6.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.77 bis zu einem Hoch von 40.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mineralys Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLYS News

Tagesspanne
36.77 40.33
Jahresspanne
8.24 40.33
Vorheriger Schlusskurs
37.29
Eröffnung
37.42
Bid
39.87
Ask
40.17
Tief
36.77
Hoch
40.33
Volumen
4.686 K
Tagesänderung
6.92%
Monatsänderung
76.03%
6-Monatsänderung
132.21%
Jahresänderung
237.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K