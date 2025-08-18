Валюты / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
37.42 USD 1.21 (3.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLYS за сегодня изменился на 3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.69, а максимальная — 37.73.
Следите за динамикой Mineralys Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.69 37.73
Годовой диапазон
8.24 39.20
- Предыдущее закрытие
- 36.21
- Open
- 36.06
- Bid
- 37.42
- Ask
- 37.72
- Low
- 35.69
- High
- 37.73
- Объем
- 3.262 K
- Дневное изменение
- 3.34%
- Месячное изменение
- 65.21%
- 6-месячное изменение
- 117.94%
- Годовое изменение
- 216.58%
