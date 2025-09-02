QuotazioniSezioni
Valute / MLYS
Tornare a Azioni

MLYS: Mineralys Therapeutics Inc

39.27 USD 0.60 (1.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MLYS ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.36 e ad un massimo di 40.20.

Segui le dinamiche di Mineralys Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLYS News

Intervallo Giornaliero
38.36 40.20
Intervallo Annuale
8.24 40.33
Chiusura Precedente
39.87
Apertura
39.53
Bid
39.27
Ask
39.57
Minimo
38.36
Massimo
40.20
Volume
3.982 K
Variazione giornaliera
-1.50%
Variazione Mensile
73.38%
Variazione Semestrale
128.71%
Variazione Annuale
232.23%
20 settembre, sabato