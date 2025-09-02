Valute / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
39.27 USD 0.60 (1.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MLYS ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.36 e ad un massimo di 40.20.
Segui le dinamiche di Mineralys Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.36 40.20
Intervallo Annuale
8.24 40.33
- Chiusura Precedente
- 39.87
- Apertura
- 39.53
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Minimo
- 38.36
- Massimo
- 40.20
- Volume
- 3.982 K
- Variazione giornaliera
- -1.50%
- Variazione Mensile
- 73.38%
- Variazione Semestrale
- 128.71%
- Variazione Annuale
- 232.23%
20 settembre, sabato