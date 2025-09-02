クォートセクション
通貨 / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc

39.87 USD 2.58 (6.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MLYSの今日の為替レートは、6.92%変化しました。日中、通貨は1あたり36.77の安値と40.33の高値で取引されました。

Mineralys Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
36.77 40.33
1年のレンジ
8.24 40.33
以前の終値
37.29
始値
37.42
買値
39.87
買値
40.17
安値
36.77
高値
40.33
出来高
4.686 K
1日の変化
6.92%
1ヶ月の変化
76.03%
6ヶ月の変化
132.21%
1年の変化
237.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K