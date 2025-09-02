通貨 / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
39.87 USD 2.58 (6.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLYSの今日の為替レートは、6.92%変化しました。日中、通貨は1あたり36.77の安値と40.33の高値で取引されました。
Mineralys Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
36.77 40.33
1年のレンジ
8.24 40.33
- 以前の終値
- 37.29
- 始値
- 37.42
- 買値
- 39.87
- 買値
- 40.17
- 安値
- 36.77
- 高値
- 40.33
- 出来高
- 4.686 K
- 1日の変化
- 6.92%
- 1ヶ月の変化
- 76.03%
- 6ヶ月の変化
- 132.21%
- 1年の変化
- 237.31%
