货币 / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
38.22 USD 0.80 (2.14%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MLYS汇率已更改2.14%。当日，交易品种以低点37.40和高点38.41进行交易。
关注Mineralys Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
37.40 38.41
年范围
8.24 39.20
- 前一天收盘价
- 37.42
- 开盘价
- 37.42
- 卖价
- 38.22
- 买价
- 38.52
- 最低价
- 37.40
- 最高价
- 38.41
- 交易量
- 1.219 K
- 日变化
- 2.14%
- 月变化
- 68.74%
- 6个月变化
- 122.60%
- 年变化
- 223.35%
