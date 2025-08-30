Divisas / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
37.29 USD 0.13 (0.35%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLYS de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.27, mientras que el máximo ha alcanzado 39.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mineralys Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MLYS News
- Director médico de Mineralys Therapeutics vende acciones por 409.000 dólares
- Mineralys Therapeutics chief medical officer sells $409k in shares
- It's a Small World: 3 Stocks Leading the Sudden Rebound in Small Caps
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 37.42 USD
- What Makes Mineralys Therapeutics, Inc. (MLYS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ra Capital Healthcare Fund buys Mineralys Therapeutics shares for $30m
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Mineralys stock, citing lorundrostat potential
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Mineralys reports positive subgroup data for hypertension drug
- Mineralys Therapeutics closes $287.5 million public offering
- Mineralys: Soaring As Rival's Hypertension Data Falls Short - Buy The Next Dip (MLYS)
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Jefferies raises Mineralys Therapeutics stock price target to $26 from $15
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Mineralys Therapeutics launches $175 million public stock offering
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 22.0 USD
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/2/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- AstraZeneca's $80 Billion Ambition Just Got A Big Infusion With New Hypertension Results
Rango diario
37.27 39.00
Rango anual
8.24 39.20
- Cierres anteriores
- 37.42
- Open
- 37.42
- Bid
- 37.29
- Ask
- 37.59
- Low
- 37.27
- High
- 39.00
- Volumen
- 3.944 K
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- 64.64%
- Cambio a 6 meses
- 117.18%
- Cambio anual
- 215.48%
