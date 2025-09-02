통화 / MLYS
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
39.27 USD 0.60 (1.50%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MLYS 환율이 오늘 -1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.36이고 고가는 40.20이었습니다.
Mineralys Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MLYS News
일일 변동 비율
38.36 40.20
년간 변동
8.24 40.33
- 이전 종가
- 39.87
- 시가
- 39.53
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- 저가
- 38.36
- 고가
- 40.20
- 볼륨
- 3.982 K
- 일일 변동
- -1.50%
- 월 변동
- 73.38%
- 6개월 변동
- 128.71%
- 년간 변동율
- 232.23%
20 9월, 토요일