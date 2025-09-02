FiyatlarBölümler
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc

39.27 USD 0.60 (1.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLYS fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.36 ve Yüksek fiyatı olarak 40.20 aralığında işlem gördü.

Mineralys Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.36 40.20
Yıllık aralık
8.24 40.33
Önceki kapanış
39.87
Açılış
39.53
Satış
39.27
Alış
39.57
Düşük
38.36
Yüksek
40.20
Hacim
3.982 K
Günlük değişim
-1.50%
Aylık değişim
73.38%
6 aylık değişim
128.71%
Yıllık değişim
232.23%
21 Eylül, Pazar