Dövizler / MLYS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MLYS: Mineralys Therapeutics Inc
39.27 USD 0.60 (1.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLYS fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.36 ve Yüksek fiyatı olarak 40.20 aralığında işlem gördü.
Mineralys Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLYS haberleri
- 3 Potential Biotech Acquisition Targets
- Mineralys Therapeutics hisseleri 39,23 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 39.23 USD
- Mineralys Therapeutics chief medical officer sells $409k in shares
- It's a Small World: 3 Stocks Leading the Sudden Rebound in Small Caps
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 37.42 USD
- What Makes Mineralys Therapeutics, Inc. (MLYS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ra Capital Healthcare Fund buys Mineralys Therapeutics shares for $30m
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Mineralys stock, citing lorundrostat potential
- These 2 Healthcare Stocks More Than Doubled Recently and Could Soar Higher, According to Wall Street Analysts
- Mineralys reports positive subgroup data for hypertension drug
- Mineralys Therapeutics closes $287.5 million public offering
- Mineralys: Soaring As Rival's Hypertension Data Falls Short - Buy The Next Dip (MLYS)
- Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Bruker (NASDAQ:BRKR), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Jefferies raises Mineralys Therapeutics stock price target to $26 from $15
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Mineralys Therapeutics launches $175 million public stock offering
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Mineralys Therapeutics stock hits all-time high at 22.0 USD
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Günlük aralık
38.36 40.20
Yıllık aralık
8.24 40.33
- Önceki kapanış
- 39.87
- Açılış
- 39.53
- Satış
- 39.27
- Alış
- 39.57
- Düşük
- 38.36
- Yüksek
- 40.20
- Hacim
- 3.982 K
- Günlük değişim
- -1.50%
- Aylık değişim
- 73.38%
- 6 aylık değişim
- 128.71%
- Yıllık değişim
- 232.23%
21 Eylül, Pazar