LMAT: LeMaitre Vascular Inc
91.46 USD 0.65 (0.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LMAT para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.93 e o mais alto foi 92.30.
Veja a dinâmica do par de moedas LeMaitre Vascular Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LMAT Notícias
Faixa diária
89.93 92.30
Faixa anual
71.42 109.58
- Fechamento anterior
- 92.11
- Open
- 92.30
- Bid
- 91.46
- Ask
- 91.76
- Low
- 89.93
- High
- 92.30
- Volume
- 89
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- -3.38%
- Mudança de 6 meses
- 10.30%
- Mudança anual
- -1.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh