통화 / LMAT
LMAT: LeMaitre Vascular Inc
92.25 USD 1.17 (1.25%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LMAT 환율이 오늘 -1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 91.17이고 고가는 93.76이었습니다.
LeMaitre Vascular Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
91.17 93.76
년간 변동
71.42 109.58
- 이전 종가
- 93.42
- 시가
- 93.76
- Bid
- 92.25
- Ask
- 92.55
- 저가
- 91.17
- 고가
- 93.76
- 볼륨
- 634
- 일일 변동
- -1.25%
- 월 변동
- -2.55%
- 6개월 변동
- 11.25%
- 년간 변동율
- -0.59%
20 9월, 토요일