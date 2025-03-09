Валюты / LMAT
LMAT: LeMaitre Vascular Inc
92.45 USD 0.08 (0.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LMAT за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.23, а максимальная — 92.71.
Следите за динамикой LeMaitre Vascular Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
91.23 92.71
Годовой диапазон
71.42 109.58
- Предыдущее закрытие
- 92.37
- Open
- 92.04
- Bid
- 92.45
- Ask
- 92.75
- Low
- 91.23
- High
- 92.71
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- 11.49%
- Годовое изменение
- -0.38%
