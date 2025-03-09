货币 / LMAT
LMAT: LeMaitre Vascular Inc
93.06 USD 0.61 (0.66%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LMAT汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点92.28和高点93.24进行交易。
关注LeMaitre Vascular Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LMAT新闻
日范围
92.28 93.24
年范围
71.42 109.58
- 前一天收盘价
- 92.45
- 开盘价
- 92.65
- 卖价
- 93.06
- 买价
- 93.36
- 最低价
- 92.28
- 最高价
- 93.24
- 交易量
- 38
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- -1.69%
- 6个月变化
- 12.23%
- 年变化
- 0.28%
