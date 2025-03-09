FiyatlarBölümler
Dövizler / LMAT
Geri dön - Hisse senetleri

LMAT: LeMaitre Vascular Inc

92.25 USD 1.17 (1.25%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LMAT fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.17 ve Yüksek fiyatı olarak 93.76 aralığında işlem gördü.

LeMaitre Vascular Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMAT haberleri

Günlük aralık
91.17 93.76
Yıllık aralık
71.42 109.58
Önceki kapanış
93.42
Açılış
93.76
Satış
92.25
Alış
92.55
Düşük
91.17
Yüksek
93.76
Hacim
634
Günlük değişim
-1.25%
Aylık değişim
-2.55%
6 aylık değişim
11.25%
Yıllık değişim
-0.59%
21 Eylül, Pazar