Dövizler / LMAT
LMAT: LeMaitre Vascular Inc
92.25 USD 1.17 (1.25%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LMAT fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.17 ve Yüksek fiyatı olarak 93.76 aralığında işlem gördü.
LeMaitre Vascular Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LMAT haberleri
Günlük aralık
91.17 93.76
Yıllık aralık
71.42 109.58
- Önceki kapanış
- 93.42
- Açılış
- 93.76
- Satış
- 92.25
- Alış
- 92.55
- Düşük
- 91.17
- Yüksek
- 93.76
- Hacim
- 634
- Günlük değişim
- -1.25%
- Aylık değişim
- -2.55%
- 6 aylık değişim
- 11.25%
- Yıllık değişim
- -0.59%
21 Eylül, Pazar