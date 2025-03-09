KurseKategorien
LMAT: LeMaitre Vascular Inc

93.42 USD 1.31 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LMAT hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.93 bis zu einem Hoch von 93.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die LeMaitre Vascular Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
89.93 93.75
Jahresspanne
71.42 109.58
Vorheriger Schlusskurs
92.11
Eröffnung
92.30
Bid
93.42
Ask
93.72
Tief
89.93
Hoch
93.75
Volumen
302
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
-1.31%
6-Monatsänderung
12.66%
Jahresänderung
0.67%
