LMAT: LeMaitre Vascular Inc
93.42 USD 1.31 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LMAT hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.93 bis zu einem Hoch von 93.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die LeMaitre Vascular Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
89.93 93.75
Jahresspanne
71.42 109.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.11
- Eröffnung
- 92.30
- Bid
- 93.42
- Ask
- 93.72
- Tief
- 89.93
- Hoch
- 93.75
- Volumen
- 302
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- -1.31%
- 6-Monatsänderung
- 12.66%
- Jahresänderung
- 0.67%
