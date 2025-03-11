Moedas / KEP
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.30 USD 0.19 (1.41%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KEP para hoje mudou para -1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.16 e o mais alto foi 13.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Korea Electric Power Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KEP Notícias
- Korea Electric Power: Bullish On Nuclear, Favorable Tariff Expectations (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power dispara 66% após sinal de Valor Justo do InvestingPro
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Kepco ADR earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Top Large Cap Losers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Centene (NYSE:CNC), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Korea Electric Power Stock: Thesis Played Out; Downgrade To Hold (NYSE:KEP)
- Nike, AeroVironment And Coinbase Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (June 23-27): Are The Others In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Nike (NYSE:NKE), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Kepco - Can Still Be Traded But Don't Be A Bag-Holder (NYSE:KEP)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Top 3 Utilities Stocks That May Crash In June - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), Korea Electric Power (NYSE:KEP)
- GameStop, IonQ, And CoreWeave Are Among Top 11 Large-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), IonQ (NYSE:IONQ), GameStop (NYSE:GME)
- Kepco ADR earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Top 2 Utilities Stocks That May Collapse This Month - Korea Electric Power (NYSE:KEP), National Grid (NYSE:NGG)
- KEPCO: Tailwind From Lower Energy Prices (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power: Dividends Are Back And Outlook Is Positive (NYSE:KEP)
Faixa diária
13.16 13.31
Faixa anual
6.68 14.78
- Fechamento anterior
- 13.49
- Open
- 13.31
- Bid
- 13.30
- Ask
- 13.60
- Low
- 13.16
- High
- 13.31
- Volume
- 42
- Mudança diária
- -1.41%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 84.98%
- Mudança anual
- 71.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh