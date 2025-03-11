通貨 / KEP
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.21 USD 0.28 (2.08%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KEPの今日の為替レートは、-2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり13.16の安値と13.35の高値で取引されました。
Korea Electric Power Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KEP News
1日のレンジ
13.16 13.35
1年のレンジ
6.68 14.78
- 以前の終値
- 13.49
- 始値
- 13.31
- 買値
- 13.21
- 買値
- 13.51
- 安値
- 13.16
- 高値
- 13.35
- 出来高
- 329
- 1日の変化
- -2.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.53%
- 6ヶ月の変化
- 83.73%
- 1年の変化
- 70.67%
