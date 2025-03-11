FiyatlarBölümler
KEP: Korea Electric Power Corporation

13.09 USD 0.12 (0.91%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KEP fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.79 ve Yüksek fiyatı olarak 13.23 aralığında işlem gördü.

Korea Electric Power Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.79 13.23
Yıllık aralık
6.68 14.78
Önceki kapanış
13.21
Açılış
12.85
Satış
13.09
Alış
13.39
Düşük
12.79
Yüksek
13.23
Hacim
1.410 K
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
-0.38%
6 aylık değişim
82.06%
Yıllık değişim
69.12%
21 Eylül, Pazar