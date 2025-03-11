Dövizler / KEP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.09 USD 0.12 (0.91%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KEP fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.79 ve Yüksek fiyatı olarak 13.23 aralığında işlem gördü.
Korea Electric Power Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEP haberleri
- Korea Electric Power: Bullish On Nuclear, Favorable Tariff Expectations (NYSE:KEP)
- InvestingPro’nun Gerçek Değer sinyalinin ardından Korea Electric Power %66 yükseldi
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Kepco ADR earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Top Large Cap Losers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Centene (NYSE:CNC), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Korea Electric Power Stock: Thesis Played Out; Downgrade To Hold (NYSE:KEP)
- Nike, AeroVironment And Coinbase Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (June 23-27): Are The Others In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Nike (NYSE:NKE), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Kepco - Can Still Be Traded But Don't Be A Bag-Holder (NYSE:KEP)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Top 3 Utilities Stocks That May Crash In June - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), Korea Electric Power (NYSE:KEP)
- GameStop, IonQ, And CoreWeave Are Among Top 11 Large-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), IonQ (NYSE:IONQ), GameStop (NYSE:GME)
- Kepco ADR earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Top 2 Utilities Stocks That May Collapse This Month - Korea Electric Power (NYSE:KEP), National Grid (NYSE:NGG)
- KEPCO: Tailwind From Lower Energy Prices (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power: Dividends Are Back And Outlook Is Positive (NYSE:KEP)
Günlük aralık
12.79 13.23
Yıllık aralık
6.68 14.78
- Önceki kapanış
- 13.21
- Açılış
- 12.85
- Satış
- 13.09
- Alış
- 13.39
- Düşük
- 12.79
- Yüksek
- 13.23
- Hacim
- 1.410 K
- Günlük değişim
- -0.91%
- Aylık değişim
- -0.38%
- 6 aylık değişim
- 82.06%
- Yıllık değişim
- 69.12%
21 Eylül, Pazar