KurseKategorien
Währungen / KEP
Zurück zum Aktien

KEP: Korea Electric Power Corporation

13.21 USD 0.28 (2.08%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEP hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.16 bis zu einem Hoch von 13.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Korea Electric Power Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEP News

Tagesspanne
13.16 13.35
Jahresspanne
6.68 14.78
Vorheriger Schlusskurs
13.49
Eröffnung
13.31
Bid
13.21
Ask
13.51
Tief
13.16
Hoch
13.35
Volumen
329
Tagesänderung
-2.08%
Monatsänderung
0.53%
6-Monatsänderung
83.73%
Jahresänderung
70.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K