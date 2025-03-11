Währungen / KEP
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.21 USD 0.28 (2.08%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KEP hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.16 bis zu einem Hoch von 13.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Korea Electric Power Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KEP News
Tagesspanne
13.16 13.35
Jahresspanne
6.68 14.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.49
- Eröffnung
- 13.31
- Bid
- 13.21
- Ask
- 13.51
- Tief
- 13.16
- Hoch
- 13.35
- Volumen
- 329
- Tagesänderung
- -2.08%
- Monatsänderung
- 0.53%
- 6-Monatsänderung
- 83.73%
- Jahresänderung
- 70.67%
