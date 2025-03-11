통화 / KEP
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.09 USD 0.12 (0.91%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KEP 환율이 오늘 -0.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.79이고 고가는 13.23이었습니다.
Korea Electric Power Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KEP News
- Korea Electric Power: Bullish On Nuclear, Favorable Tariff Expectations (NYSE:KEP)
- 한국전력, InvestingPro의 공정가치 신호 후 66% 급등
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Kepco ADR earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Top Large Cap Losers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Centene (NYSE:CNC), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Korea Electric Power Stock: Thesis Played Out; Downgrade To Hold (NYSE:KEP)
- Nike, AeroVironment And Coinbase Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (June 23-27): Are The Others In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Nike (NYSE:NKE), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Kepco - Can Still Be Traded But Don't Be A Bag-Holder (NYSE:KEP)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Top 3 Utilities Stocks That May Crash In June - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), Korea Electric Power (NYSE:KEP)
- GameStop, IonQ, And CoreWeave Are Among Top 11 Large-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), IonQ (NYSE:IONQ), GameStop (NYSE:GME)
- Kepco ADR earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Top 2 Utilities Stocks That May Collapse This Month - Korea Electric Power (NYSE:KEP), National Grid (NYSE:NGG)
- KEPCO: Tailwind From Lower Energy Prices (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power: Dividends Are Back And Outlook Is Positive (NYSE:KEP)
일일 변동 비율
12.79 13.23
년간 변동
6.68 14.78
- 이전 종가
- 13.21
- 시가
- 12.85
- Bid
- 13.09
- Ask
- 13.39
- 저가
- 12.79
- 고가
- 13.23
- 볼륨
- 1.410 K
- 일일 변동
- -0.91%
- 월 변동
- -0.38%
- 6개월 변동
- 82.06%
- 년간 변동율
- 69.12%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K