货币 / KEP
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.49 USD 0.04 (0.30%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KEP汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点13.43和高点13.50进行交易。
关注Korea Electric Power Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEP新闻
- Korea Electric Power: Bullish On Nuclear, Favorable Tariff Expectations (NYSE:KEP)
- 韩国电力公司股价在InvestingPro公允价值信号后上涨66%
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Kepco ADR earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Top Large Cap Losers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Centene (NYSE:CNC), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Korea Electric Power Stock: Thesis Played Out; Downgrade To Hold (NYSE:KEP)
- Nike, AeroVironment And Coinbase Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (June 23-27): Are The Others In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Nike (NYSE:NKE), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Kepco - Can Still Be Traded But Don't Be A Bag-Holder (NYSE:KEP)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Top 3 Utilities Stocks That May Crash In June - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), Korea Electric Power (NYSE:KEP)
- GameStop, IonQ, And CoreWeave Are Among Top 11 Large-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), IonQ (NYSE:IONQ), GameStop (NYSE:GME)
- Kepco ADR earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Top 2 Utilities Stocks That May Collapse This Month - Korea Electric Power (NYSE:KEP), National Grid (NYSE:NGG)
- KEPCO: Tailwind From Lower Energy Prices (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power: Dividends Are Back And Outlook Is Positive (NYSE:KEP)
日范围
13.43 13.50
年范围
6.68 14.78
- 前一天收盘价
- 13.45
- 开盘价
- 13.44
- 卖价
- 13.49
- 买价
- 13.79
- 最低价
- 13.43
- 最高价
- 13.50
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 2.66%
- 6个月变化
- 87.62%
- 年变化
- 74.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值