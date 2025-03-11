Валюты / KEP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KEP: Korea Electric Power Corporation
13.45 USD 0.03 (0.22%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KEP за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.37, а максимальная — 13.52.
Следите за динамикой Korea Electric Power Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KEP
- Korea Electric Power: Bullish On Nuclear, Favorable Tariff Expectations (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power взлетает на 66% после сигнала Справедливой стоимости от InvestingPro
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Kepco ADR earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Korea Electric Power surges 66% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Top Large Cap Losers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Centene (NYSE:CNC), Li Auto (NASDAQ:LI)
- Korea Electric Power Stock: Thesis Played Out; Downgrade To Hold (NYSE:KEP)
- Nike, AeroVironment And Coinbase Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (June 23-27): Are The Others In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Nike (NYSE:NKE), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- AeroVironment Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins QuantumScape, Bumble, BlackBerry And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - BlackBerry (NYSE:BB), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Genie Energy (NYSE:GNE)
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Kepco - Can Still Be Traded But Don't Be A Bag-Holder (NYSE:KEP)
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Top 3 Utilities Stocks That May Crash In June - Constellation Energy (NASDAQ:CEG), Korea Electric Power (NYSE:KEP)
- GameStop, IonQ, And CoreWeave Are Among Top 11 Large-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), IonQ (NYSE:IONQ), GameStop (NYSE:GME)
- Kepco ADR earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Top 2 Utilities Stocks That May Collapse This Month - Korea Electric Power (NYSE:KEP), National Grid (NYSE:NGG)
- KEPCO: Tailwind From Lower Energy Prices (NYSE:KEP)
- Korea Electric Power: Dividends Are Back And Outlook Is Positive (NYSE:KEP)
Дневной диапазон
13.37 13.52
Годовой диапазон
6.68 14.78
- Предыдущее закрытие
- 13.48
- Open
- 13.44
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Low
- 13.37
- High
- 13.52
- Объем
- 420
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 2.36%
- 6-месячное изменение
- 87.07%
- Годовое изменение
- 73.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.