Moedas / IREN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IREN: Iris Energy Limited
36.32 USD 1.58 (4.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IREN para hoje mudou para -4.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.03 e o mais alto foi 38.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Iris Energy Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IREN Notícias
- Ações da Iren atingem máxima histórica de US$ 37,68
- Iren stock hits all-time high at 37.68 USD
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- IREN Limited (IREN): A Bull Case Theory
- Canaccord Genuity eleva preço-alvo da Iris Energy para US$ 42 com base no crescimento de data centers
- Canaccord Genuity raises Iris Energy price target to $42 on data center growth
- Frenesi da IA tem sido "principal impulsionador" da volatilidade de ações individuais, diz Barclays
- 2 AI Stocks With Sky-High Potential to Hold for Decades
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Co-CEO da Iren vende ações no valor de US$ 33,1 milhões
- Iren 공동 CEO, 3313만 달러 상당 주식 매도
- Iren ltd co-CEO Roberts sells $33.1m in shares
- Co-CEO da Iren vende ações no valor de US$ 33,13 milhões
- Iren ltd co-CEO Roberts sells shares worth $33.13 million
- Why Iren Limited Stock Surged Over 25% This Week
- Ações da Hut 8 atingem máxima de 52 semanas a US$ 31,97
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Riot Stock Breaks Out As Bitcoin Prices Soar
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
Faixa diária
36.03 38.50
Faixa anual
5.12 38.50
- Fechamento anterior
- 37.90
- Open
- 38.22
- Bid
- 36.32
- Ask
- 36.62
- Low
- 36.03
- High
- 38.50
- Volume
- 46.271 K
- Mudança diária
- -4.17%
- Mudança mensal
- 42.49%
- Mudança de 6 meses
- 487.70%
- Mudança anual
- 330.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh