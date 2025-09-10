QuotazioniSezioni
IREN: Iris Energy Limited

38.64 USD 2.32 (6.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IREN ha avuto una variazione del 6.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.63 e ad un massimo di 39.87.

Segui le dinamiche di Iris Energy Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

IREN News

Intervallo Giornaliero
36.63 39.87
Intervallo Annuale
5.12 39.87
Chiusura Precedente
36.32
Apertura
36.74
Bid
38.64
Ask
38.94
Minimo
36.63
Massimo
39.87
Volume
63.112 K
Variazione giornaliera
6.39%
Variazione Mensile
51.59%
Variazione Semestrale
525.24%
Variazione Annuale
357.82%
21 settembre, domenica