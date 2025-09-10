Valute / IREN
IREN: Iris Energy Limited
38.64 USD 2.32 (6.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IREN ha avuto una variazione del 6.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.63 e ad un massimo di 39.87.
Segui le dinamiche di Iris Energy Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
36.63 39.87
Intervallo Annuale
5.12 39.87
- Chiusura Precedente
- 36.32
- Apertura
- 36.74
- Bid
- 38.64
- Ask
- 38.94
- Minimo
- 36.63
- Massimo
- 39.87
- Volume
- 63.112 K
- Variazione giornaliera
- 6.39%
- Variazione Mensile
- 51.59%
- Variazione Semestrale
- 525.24%
- Variazione Annuale
- 357.82%
21 settembre, domenica