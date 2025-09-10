クォートセクション
通貨 / IREN
株に戻る

IREN: Iris Energy Limited

36.32 USD 1.58 (4.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IRENの今日の為替レートは、-4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり36.03の安値と38.50の高値で取引されました。

Iris Energy Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IREN News

1日のレンジ
36.03 38.50
1年のレンジ
5.12 38.50
以前の終値
37.90
始値
38.22
買値
36.32
買値
36.62
安値
36.03
高値
38.50
出来高
46.271 K
1日の変化
-4.17%
1ヶ月の変化
42.49%
6ヶ月の変化
487.70%
1年の変化
330.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K