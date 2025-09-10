通貨 / IREN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IREN: Iris Energy Limited
36.32 USD 1.58 (4.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IRENの今日の為替レートは、-4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり36.03の安値と38.50の高値で取引されました。
Iris Energy Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IREN News
- Iren株価、史上最高値の37.68ドルに到達
- Iren stock hits all-time high at 37.68 USD
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- IREN Limited (IREN): A Bull Case Theory
- Canaccord Genuity、データセンター成長によりIris Energyの目標株価を42ドルに引き上げ
- Canaccord Genuity raises Iris Energy price target to $42 on data center growth
- AIフィーバーは個別株のボラティリティの「主要な原動力」、バークレイズが指摘
- 2 AI Stocks With Sky-High Potential to Hold for Decades
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Iren社の共同CEO、ロバーツ氏が3,313万ドル相当の株式を売却
- Iren 공동 CEO, 3313만 달러 상당 주식 매도
- Iren ltd co-CEO Roberts sells $33.1m in shares
- Iren社の共同CEOロバーツ、3313万ドル相当の株式を売却
- Iren ltd co-CEO Roberts sells shares worth $33.13 million
- Why Iren Limited Stock Surged Over 25% This Week
- Hut 8株価が52週間高値の31.97ドルに到達
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Riot Stock Breaks Out As Bitcoin Prices Soar
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
1日のレンジ
36.03 38.50
1年のレンジ
5.12 38.50
- 以前の終値
- 37.90
- 始値
- 38.22
- 買値
- 36.32
- 買値
- 36.62
- 安値
- 36.03
- 高値
- 38.50
- 出来高
- 46.271 K
- 1日の変化
- -4.17%
- 1ヶ月の変化
- 42.49%
- 6ヶ月の変化
- 487.70%
- 1年の変化
- 330.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K