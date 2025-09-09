Валюты / IREN
IREN: Iris Energy Limited
36.45 USD 0.69 (1.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IREN за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.76, а максимальная — 37.67.
Следите за динамикой Iris Energy Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IREN
- Canaccord Genuity повышает целевую цену Iris Energy до $42 на фоне роста дата-центров
- ИИ-мания — «главный драйвер» волатильности отдельных акций, считает Barclays
- Сооснователь и гендиректор Iren Ltd Робертс продает акции на $33,1 млн
- Соруководитель Iren Ltd Робертс продает акции на сумму $33,13 млн
- Why Iren Limited Stock Surged Over 25% This Week
Дневной диапазон
35.76 37.67
Годовой диапазон
5.12 37.67
- Предыдущее закрытие
- 37.14
- Open
- 37.46
- Bid
- 36.45
- Ask
- 36.75
- Low
- 35.76
- High
- 37.67
- Объем
- 66.411 K
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- 43.00%
- 6-месячное изменение
- 489.81%
- Годовое изменение
- 331.87%
