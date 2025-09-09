КотировкиРазделы
Валюты / IREN
IREN: Iris Energy Limited

36.45 USD 0.69 (1.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IREN за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.76, а максимальная — 37.67.

Следите за динамикой Iris Energy Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.76 37.67
Годовой диапазон
5.12 37.67
Предыдущее закрытие
37.14
Open
37.46
Bid
36.45
Ask
36.75
Low
35.76
High
37.67
Объем
66.411 K
Дневное изменение
-1.86%
Месячное изменение
43.00%
6-месячное изменение
489.81%
Годовое изменение
331.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.