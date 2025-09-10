Währungen / IREN
IREN: Iris Energy Limited
38.85 USD 2.53 (6.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IREN hat sich für heute um 6.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.63 bis zu einem Hoch von 39.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iris Energy Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.63 39.82
Jahresspanne
5.12 39.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.32
- Eröffnung
- 36.74
- Bid
- 38.85
- Ask
- 39.15
- Tief
- 36.63
- Hoch
- 39.82
- Volumen
- 46.644 K
- Tagesänderung
- 6.97%
- Monatsänderung
- 52.41%
- 6-Monatsänderung
- 528.64%
- Jahresänderung
- 360.31%
