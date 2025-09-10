KurseKategorien
IREN
IREN: Iris Energy Limited

38.85 USD 2.53 (6.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IREN hat sich für heute um 6.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.63 bis zu einem Hoch von 39.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Iris Energy Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.63 39.82
Jahresspanne
5.12 39.82
Vorheriger Schlusskurs
36.32
Eröffnung
36.74
Bid
38.85
Ask
39.15
Tief
36.63
Hoch
39.82
Volumen
46.644 K
Tagesänderung
6.97%
Monatsänderung
52.41%
6-Monatsänderung
528.64%
Jahresänderung
360.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K