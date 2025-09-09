货币 / IREN
IREN: Iris Energy Limited
37.90 USD 1.45 (3.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IREN汇率已更改3.98%。当日，交易品种以低点34.62和高点38.47进行交易。
关注Iris Energy Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IREN新闻
- Iren股票创历史新高，达37.68美元
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- Canaccord Genuity上调Iris Energy目标价至42美元，看好数据中心增长
- 巴克莱称AI热潮是单股波动性的"主要驱动因素"
- 2 AI Stocks With Sky-High Potential to Hold for Decades
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Iren SpA联席首席执行官罗伯茨出售价值3313.1万美元股票
- Iren联合首席执行官罗伯茨出售价值3313万美元股份
- Why Iren Limited Stock Surged Over 25% This Week
- Hut 8股价达到52周高点31.97美元
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Iren stock price target raised to $32 from $22 at BTIG on GPU expansion
- Riot Stock Breaks Out As Bitcoin Prices Soar
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Why Iren Limited Stock Soared Today
日范围
34.62 38.47
年范围
5.12 38.47
- 前一天收盘价
- 36.45
- 开盘价
- 36.43
- 卖价
- 37.90
- 买价
- 38.20
- 最低价
- 34.62
- 最高价
- 38.47
- 交易量
- 31.891 K
- 日变化
- 3.98%
- 月变化
- 48.69%
- 6个月变化
- 513.27%
- 年变化
- 349.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值